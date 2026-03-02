Ульянов: дестабилизация Ближнего Востока уже началась

Дестабилизация ближневосточного региона уже началась, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он уточнил, что это произошло из-за агрессивных действий в отношении Ирана.
«Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно», — написал Ульянов на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур.
КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя предупредил, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана Путин подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
