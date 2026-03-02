Ричмонд
Каллас объявила о расширении военно-морской миссии ЕС Aspides

ЕС расширяет операцию Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морская операция Евросоюза Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет расширена. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена за счет дополнительных кораблей с целью укрепления морской безопасности», — цитирует дипломата Reuters.

Напомним, операция Aspides была инициирована ЕС в ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море. Миссия направлена на обеспечение безопасности морских перевозок и защиту судоходных маршрутов в этом ключевом регионе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта выпустили совместное заявление, выразив «серьезную озабоченность» ситуацией в Иране. ЕС призвал стороны конфликта проявлять сдержанность, обеспечивать защиту гражданского населения и полностью соблюдать международное право.

