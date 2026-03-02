Ричмонд
Трамп сделал громкое заявление о военных Ирана: он назвал два варианта их действий

Трамп призвал военных Ирана сложить оружие или погибнуть.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп обратился к иранским вооруженным силам, включая элитный КСИР, а также к полиции. Президент США потребовал от них сложить оружие и пригрозил неминуемой гибелью в случае неподчинения.

«Я вновь призываю КСИР, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, в противном случае их ждет неминуемая смерть», — написал американский глава в соцсети Truth Social.

Накануне американский лидер высказал мнение, что операция против Ирана может занять до четырех недель или меньше.

1 марта президент США также провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. В свою очередь новое руководство исламского государства якобы инициировало переговоры с Вашингтоном, рассказал ранее Трамп.

