Трамп сделал громкое заявление о военных Ирана: он назвал два варианта их действий

Дональд Трамп обратился к иранским вооруженным силам, включая элитный КСИР, а также к полиции. Президент США потребовал от них сложить оружие и пригрозил неминуемой гибелью в случае неподчинения.
«Я вновь призываю КСИР, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, в противном случае их ждет неминуемая смерть», — написал американский глава в соцсети Truth Social.
Накануне американский лидер высказал мнение, что операция против Ирана может занять до четырех недель или меньше.
1 марта президент США также провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. В свою очередь новое руководство исламского государства якобы инициировало переговоры с Вашингтоном, рассказал ранее Трамп.