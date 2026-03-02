Скончались в феврале 2026 года: Новосибирск вспоминает известных земляков — 6 кадров

На 89-м году жизни скончался Виктор Коровин (1937−2024) — заслуженный работник культуры РФ, хормейстер и композитор. Более 35 лет он посвятил народному творчеству, возглавляя ансамбли в ДК Железнодорожников. Его имя хорошо известно в культурной среде региона. Февраль также унёс жизнь Валентины Сидорович (1949−2026) — известного учёного-агронома и эксперта в области садоводства. Она долгие годы работала в Искитимском районе, передавая знания молодым специалистам и способствуя развитию сельского хозяйства Новосибирской области. Ей было 75 лет.