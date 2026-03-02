Скончались в феврале 2026 года: Новосибирск вспоминает известных земляков — 6 кадров

На 87-м году жизни скончался Николай Соломко (1939−2026) — заслуженный тренер России по греко-римской борьбе и судья международной категории. Он считался одним из столпов «классической» борьбы в регионе, воспитал целую плеяду спортсменов и долгие годы сохранял высокий стандарт судейства на турнирах самого высокого уровня. Николай Петрович оставил после себя сильную спортивную школу и благодарных учеников.
14 февраля 2026 года скоропостижно ушла из жизни Татьяна Качан (1965−2026) — заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области и руководитель бердского центра «Юнона». Она стояла у истоков создания учреждения в 1995 году и на протяжении десятилетий развивала социальную сферу города. Татьяне Алексеевне был 61 год.
На 89-м году жизни скончался Виктор Коровин (1937−2024) — заслуженный работник культуры РФ, хормейстер и композитор. Более 35 лет он посвятил народному творчеству, возглавляя ансамбли в ДК Железнодорожников. Его имя хорошо известно в культурной среде региона. Февраль также унёс жизнь Валентины Сидорович (1949−2026) — известного учёного-агронома и эксперта в области садоводства. Она долгие годы работала в Искитимском районе, передавая знания молодым специалистам и способствуя развитию сельского хозяйства Новосибирской области. Ей было 75 лет.
На 81-м году жизни умер Владимир Нехорошков (1945−2026) — государственный деятель и учёный-экономист, работавший заместителем губернатора и руководивший Заельцовским районом. Он также много лет возглавлял кафедру в СГУПСе, занимаясь подготовкой специалистов для региона. Владимиру Нехорошкову было 80 лет.
В самом конце месяца, 28 февраля 2026 года, состоялось прощание с Владимиром Белеванцевым — доктором химических наук, профессором и заслуженным деятелем науки РФ. Он долгие годы трудился в Институте неорганической химии СО РАН, внёс значительный вклад в развитие физической химии и подготовил целую научную школу. Учёный скончался на 87-м году жизни.
Редакция «МК в Новосибирске» выражает соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам ушедших. Память о них останется в истории Новосибирска и в сердцах тех, кто знал их лично.