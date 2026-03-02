Цифровой след сделки: В ГД хотят защитить продавцов авто от штрафов за нерадивых покупателей

Сейчас многие покупатели специально не ставят машины на учёт в ГАИ в положенные 10 дней. Ездят без регистрации. Если поймают, отделываются штрафом, потому что такой вариант обходится дешевле оформления ОСАГО и оплаты транспортного налога. И уж тем более дешевле штрафов с камер видеофиксации за превышение скорости, несоблюдение разметки, проезд по выделенной полосе, на красный свет или парковку в неположенном месте. Проблемы в итоге возникают у прежнего владельца. Ему приходят чужие счета, и он начинает бегать по судам и ГАИ, чтобы снять с себя проданный автомобиль.