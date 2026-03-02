Ричмонд
Россиян предупредили о графике работы перед 8 Марта: сокращённых смен ждать не стоит

Депутат Бессараб: Рабочая неделя перед 8 Марта не будет сокращённой.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам разъяснили порядок работы перед празднованием 8 Марта. Работающих граждан ждет стандартная пятидневка, а предпраздничная пятница не станет короче. Об этом сообщила депутат ГД Светлана Бессараб.

«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница), к сожалению, не будет сокращенным», — сообщила депутат в беседе с ТАСС.

Как уточняется, отдых в честь 8 Марта продлится с 7 по 9 марта включительно. Рабочая неделя после праздников займет всего четыре дня — с 10 по 13 марта. Далее следующая возможность для длительного отдыха представится лишь в мае.

При этом ранее в Госдуме выступили с инициативой исключить выходные из числа дней отпуска.

Кроме этого, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг.