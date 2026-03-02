Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон

МАХАЧКАЛА, 2 мар — РИА Новости. Использование гаджетов и потребление контента перед сном вызывает эмоциональное возбуждение, создает трудности для засыпания и фрагментацию сна, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Как листание соцсетей и просмотр сериалов влияют на сон? Помимо того, что синий свет гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования — ред,), контент вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение и создает трудности засыпания и фрагментацию сна», — сказала врач.
По ее словам, для создания идеальной атмосферы для сна рекомендуется отказаться от информационного потока — не только ограничить потребление контента, но и избегать чрезмерного общения.