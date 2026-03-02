Сакс предупредил о Третьей мировой войне после атаки США и Израиля на Иран

Удары Соединённых Штатов и Израиля по территории Ирана могут привести к началу мировой войны, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он уточнил, что атака со стороны США и Израиля может «спровоцировать цепь эскалации».
«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведёт к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана», — сказал Сакс.
Комментарий прозвучал в интервью изданию из ФРГ Berliner Zeitung.
Он отметил, что, по его мнению, США и Израиль пытаются «свергнуть» правительство Ирана лишь в рамках «плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке».
«Эта попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но не раньше, чем причинит огромные страдания, разрушения и гибель людей, как это уже сделали США и Израиль во всём регионе», — заявил Сакс.
По его словам, Соединённые Штаты и Израиль в настоящее время являются самыми опасными странами.
«США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке», — сказал он и отметил, что конфликт навсегда испортит их репутацию.
Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля.
Иран начал ответную операцию. В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур.
КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться четыре недели или меньше.