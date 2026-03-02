Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сакс предупредил о Третьей мировой войне после атаки США и Израиля на Иран

Удары США и Израиля по территории Ирана могут привести к началу мировой войны, заявил профессор из Соединённых Штатов Джеффри Сакс.

Источник: Аргументы и факты

Удары Соединённых Штатов и Израиля по территории Ирана могут привести к началу мировой войны, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Он уточнил, что атака со стороны США и Израиля может «спровоцировать цепь эскалации».

«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведёт к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана», — сказал Сакс.

Комментарий прозвучал в интервью изданию из ФРГ Berliner Zeitung.

Он отметил, что, по его мнению, США и Израиль пытаются «свергнуть» правительство Ирана лишь в рамках «плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке».

«Эта попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но не раньше, чем причинит огромные страдания, разрушения и гибель людей, как это уже сделали США и Израиль во всём регионе», — заявил Сакс.

По его словам, Соединённые Штаты и Израиль в настоящее время являются самыми опасными странами.

«США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке», — сказал он и отметил, что конфликт навсегда испортит их репутацию.

Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля.

Иран начал ответную операцию. В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур.

КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться четыре недели или меньше.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше