«Внесут свой вклад»: три страны хотят нанести удары по Ирану при поддержке США

Fox News: три страны планируют нанести удары по Ирану вместе с США.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Ближнем Востоке может распространиться дальше. Три ключевых государства Персидского залива начали подготовку к военным действиям в координации с США. Об этом сообщил генерал в отставке Джек Кин.

«Это координируется с адмиралом Купером и Центральным командованием. Это будут скоординированные, специально отобранные цели, и они внесут свой вклад в наступательный характер происходящего», — сказал генерал в интервью Fox News.

Кин уточнил, что некоторые государства Персидского залива, которые ранее осуждали такие удары, теперь меняют свою позицию. Эти страны разочарованы действиями Ирана. По словам генерала, они «адекватно защищают себя с помощью технологий, предоставленных США».

Ранее министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива потребовали от Ирана немедленно прекратить удары по странам региона. Они считают, что такие действия являются «необоснованными» и должны быть остановлены для восстановления мира и безопасности.

