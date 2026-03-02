Ричмонд
В Сети появилось фото Нюши с её новым возлюбленным

Певица Нюша перестала скрывать своего возлюбленного, которым оказался диджей Влад Ханецкий. Пара появилась в баре Hush в Дубае. Музыкант, не стесняясь, положил руку на бедро певицы.

Рилс Ханецкого в сторис Нюши. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyusha_nyusha.

В своём личном блоге артистка также опубликовала рилс, где Ханецкий играет на пианино. Эти отношения — первые публичные после разрыва с Игорем Сивовым, от которого у Нюши остались двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

А ранее дочь телеведущей Даны Борисовой — Полина — рассказала, как в детстве пыталась спасти мать от наркотической зависимости. По словам Полины, мать часто находилась в состоянии опьянения в соседней комнате, а она сама пыталась её спасать, не давая напиться и выгоняя дилеров. При этом безразличие Борисовой однажды довело её до мыслей о суициде, однако она вовремя остановилась.

