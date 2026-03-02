Мужчина в футболке с флагом Ирана расстрелял людей в техасском городе

Выяснилось, что преступник — 53-летний уроженец Сенегаля Ндиагу Дианя. Он приехал в США в 2006 году. Долгое время он жил в Нью-Йорке, а в 2013 году получил американское гражданство, после чего переехал в Техас. По данным газеты New York Post, в США мужчина въехал по туристической визе еще в 2000 году, но получил разрешение на проживание, женившись на американке. С 2001 по 2022 годы полиция пять раз задерживала Дианю. Среди оснований — нелегальная торговля и автомобильная авария. Причины еще трех задержаний не раскрываются. Помимо этого, источники газеты сообщили, что мужчина мог страдать от психических расстройств.