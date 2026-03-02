Адвокат Стукалова: дело из-за смерти баскетболиста Яниса Тиммы не возбуждали

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы бывшей жены спортсмена, певицы Анны Седоковой, добавив, что дело не возбуждали и в Латвии.
«Согласно законодательству РФ, в случаях, когда смерть человека произошла не по естественным причинам, обязательно проводится доследственная проверка для установления наличия или отсутствия состава преступления. По факту смерти Яниса Тиммы также была проведена доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело в связи со смертью Яниса Тиммы никогда не возбуждалось», — сказала собеседница агентства.
Кроме того, по ее словам, в Латвии уголовное дело также не возбуждалось. «Что касается предполагаемого уголовного дела в Латвии, у нас нет никаких сведений о таком деле. Анна Седокова никогда не получала каких-либо уведомлений, повесток или иных документов из Латвии, подтверждающих наличие уголовного дела в Латвии. Есть только ничем не подтвержденная информация, которая раздувается в желтой прессе», — резюмировала официальный представитель Седоковой.
17 декабря 2024 года в оперативных службах сообщили ТАСС, что Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стало самоубийство. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью.
Янис Тимма — баскетболист из Латвии. Он был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных «Химок» баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. В России также защищал цвета петербургского «Зенита» и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. По ходу карьеры Тимма выступал за турецкий клуб «Дарюшшафака», латвийские «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», американский «Осеола Мэджик», который является фарм-клубом команды НБА «Орландо».