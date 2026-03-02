Адвокат Стукалова: дело из-за смерти баскетболиста Яниса Тиммы не возбуждали

Кроме того, по ее словам, в Латвии уголовное дело также не возбуждалось. «Что касается предполагаемого уголовного дела в Латвии, у нас нет никаких сведений о таком деле. Анна Седокова никогда не получала каких-либо уведомлений, повесток или иных документов из Латвии, подтверждающих наличие уголовного дела в Латвии. Есть только ничем не подтвержденная информация, которая раздувается в желтой прессе», — резюмировала официальный представитель Седоковой.