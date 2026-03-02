Сильный взрыв прогремел в районе базы ВВС Британии на Кипре

В районе расположения британской авиабазы «Акротири» на Кипре произошел мощный взрыв. Об этом информирует журналист израильского телеканала «14 канал» Гилель Битон Розен.
Как он уточнил, на базе «Акротири» сработала система оповещения, тогда в воздух поднялись самолеты.
Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон разрешил Вашингтону пользоваться его военными базами для ударов по Ирану. Ранее США обратились к Британии с соответствующей просьбой.
Стармер также заявил, что специалисты из Великобритании и Украины будут направлены в государства Персидского залива для участия в операциях по ликвидации иранских беспилотных летательных аппаратов.
