«Отойти от окон и спрятаться за мебелью»: угрозу безопасности объявили на базах Британии на Кипре

Cyprus Mail: На британских базах на Кипре объявлена угроза безопасности.

Источник: Комсомольская правда

По данным источников издания Cyprus Mail, на британских базах на Кипре объявлена угроза безопасности. Военнослужащим и персоналу приказано оставаться в своих домах впредь до дополнительных указаний.

«Источники сообщили …, что персонал базы был проинформирован об угрозе и получил указание “вернуться в свои дома и оставаться внутри до дальнейшего уведомления”, — передает издание.

Уточняется, что штату также велели не приближаться к окнам, спрятаться за прочной мебелью или залезть под нее и ждать дальнейших команд.

Как ранее проинформировал журналист израильского телеканала «14 канал» Гилель Битон Розен, сильный взрыв прогремел в районе базы ВВС Британии на Кипре. Тогда сработала система оповещения, в воздух были подняты самолеты.

При этом британский премьер Кир Стармер заявил, что Британия разрешила США пользоваться ее военными базами для ударов по Ирану.

