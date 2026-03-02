«Отойти от окон и спрятаться за мебелью»: угрозу безопасности объявили на базах Британии на Кипре

По данным источников издания Cyprus Mail, на британских базах на Кипре объявлена угроза безопасности. Военнослужащим и персоналу приказано оставаться в своих домах впредь до дополнительных указаний.
«Источники сообщили …, что персонал базы был проинформирован об угрозе и получил указание “вернуться в свои дома и оставаться внутри до дальнейшего уведомления”, — передает издание.
Уточняется, что штату также велели не приближаться к окнам, спрятаться за прочной мебелью или залезть под нее и ждать дальнейших команд.
Как ранее проинформировал журналист израильского телеканала «14 канал» Гилель Битон Розен, сильный взрыв прогремел в районе базы ВВС Британии на Кипре. Тогда сработала система оповещения, в воздух были подняты самолеты.
При этом британский премьер Кир Стармер заявил, что Британия разрешила США пользоваться ее военными базами для ударов по Ирану.