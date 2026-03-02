Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Кубка мира

Россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 48 минут 45,8 секунды, уступив четыре секунды победителю.
Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо с результатом 48 минут 41,8 секунды. Вторым и третьим финишировали его соотечественники Харальд Амундсен и Мартин Нюэнгет, отставшие от лидера менее чем на секунду.
Выступление российских лыжников на Олимпиаде было не самым успешным. Результат россиянки Дарьи Непряевой в марафонской гонке аннулировали за нарушение правил при смене лыж. Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После отметки 21,6 километра россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних-Дотцлер и продолжила гонку на ее лыжах. В итоге немецкая спортсменка финишировала девятой, а Непряева — одиннадцатой.
21 февраля Савелий Коростелев занял пятое место в масс‑старте на 50 километров на Олимпиаде‑2026. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро и бронза достались его соотечественникам — Мартину Нюэнгету и Эмилю Иверсену.