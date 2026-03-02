Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Кубка мира

Выступление российских лыжников на Олимпиаде было не самым успешным. Результат россиянки Дарьи Непряевой в марафонской гонке аннулировали за нарушение правил при смене лыж. Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После отметки 21,6 километра россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних-Дотцлер и продолжила гонку на ее лыжах. В итоге немецкая спортсменка финишировала девятой, а Непряева — одиннадцатой.