Зеленский признался, что мечтает о «смене власти» в Иране усилиями США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации в связи с обострением обстановки вокруг Ирана. В частности, Трамп занят Ближним Востоком, в связи с этим Киев не получит ни деньги, ни вооружение.