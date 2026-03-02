Зеленский признался, что мечтает о «смене власти» в Иране усилиями США

Зеленский признался, что хочет смены власти в Иране усилиями Соединённых Штатов, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона наблюдает за ситуацией вокруг Ирана.
«Детально фиксируем изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД, все задействованы… Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно… Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали», — цитирует агентство его высказывание.
Напомним, в ответ на один из предыдущих призывов Зеленского к агрессии против иранской стороны министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наёмниках».
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации в связи с обострением обстановки вокруг Ирана. В частности, Трамп занят Ближним Востоком, в связи с этим Киев не получит ни деньги, ни вооружение.