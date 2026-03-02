Дачникам составили список дел на участке в марте

В начале весны особое внимание уделите саду. Осмотрите деревья и кустарники, особенно стволы и ветви на наличие морозобоин — трещин, возникающих из-за резких перепадов температур. Такие повреждения могут стать входными воротами для инфекций. Как только температура поднимется до 4−5°C, займитесь лечением морозобоин: зачистите повреждения до здоровой ткани и обработайте их дезинфицирующим средством, затем замажьте заживляющим составом. Обмотайте место повреждения дышащим материалом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение тканей дерева.