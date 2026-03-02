Дачникам составили список дел на участке в марте

В марте природа пробуждается, и дачники начинают активные работы в саду и огороде, что влияет на здоровье растений и будущий урожай. Об этом пишет Ogorod.ru.
Перед началом работ очистите участок от зимнего мусора: веток, старых листьев и остатков мульчи. Органические остатки, не зараженные болезнями, можно использовать в компосте, остальные лучше вывезти или сжечь. Если земля еще промерзшая, избегайте топтания по грядкам и под деревьями, чтобы не уплотнять почву.
В начале весны особое внимание уделите саду. Осмотрите деревья и кустарники, особенно стволы и ветви на наличие морозобоин — трещин, возникающих из-за резких перепадов температур. Такие повреждения могут стать входными воротами для инфекций. Как только температура поднимется до 4−5°C, займитесь лечением морозобоин: зачистите повреждения до здоровой ткани и обработайте их дезинфицирующим средством, затем замажьте заживляющим составом. Обмотайте место повреждения дышащим материалом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение тканей дерева.
Обрезка деревьев — важная мартовская работа. Ее нужно проводить после установления стабильной плюсовой температуры, но до начала сокодвижения. Удалите поломанные и больные ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны. У старых деревьев можно провести омолаживающую обрезку.
Ягодные кустарники также нуждаются в обрезке в конце месяца. У смородины и крыжовника удалите старые ветви, оставив молодые. У малины вырежьте отплодоносившие побеги, оставив 5−7 сильных стеблей.
В конце зимы — начале весны деревьям угрожает не только мороз, но и яркое солнце, которое может вызвать солнечные ожоги. Чтобы защитить растения, побелите стволы и ветви специальной побелкой или обмотайте их светлым дышащим материалом. Это защитит кору от ожогов и поможет предотвратить преждевременное пробуждение деревьев при риске возвратных заморозков.
