В аэропорту Сочи задержали или отменили более 70 рейсов

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 70 рейсов на вылет и прилет задержаны или отменены в аэропорту Сочи. Это следует из данных онлайн-табло.
Согласно информации, задерживается вылет 42 самолетов, в том числе 15 — в Москву, 5 — в Санкт-Петербург и 3 — в Екатеринбург. Задержаны или отменены 33 рейса на прилет, в том числе 7 из Махачкалы, 4 — из Москвы и 2 — из Владикавказа.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Сочи в 13:41 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, обстановка в терминале спокойная. Для пассажиров в период ограничений предусмотрены матрасы, пледы и коврики для отдыха, а также кулеры с питьевой водой. Кроме того, расставлены дополнительные места для сидения. Сотрудники стойки информации оказывают пассажирам круглосуточную помощь, кол-центр работает в усиленном режиме.
«Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения», — подчеркнули в аэропорту.