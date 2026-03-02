Трамп: США продолжат операцию против Ирана до достижения всех целей

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 2 марта, опубликовал в социальной сети Truth Social видеообращение, в котором заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.
— В настоящее время боевые действия идут полным ходом. И они будут продолжаться, пока все цели не будут достигнуты, — говорится в обращении.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон не может позволить Ирану иметь ракеты большой дальности.
1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» был вынужден покинуть место своего базирования после атаки иранских ракет. Официального подтверждения со стороны США пока не поступало.
28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».