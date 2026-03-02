Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистка KP.RU рассказала об обстановке в Дубае к 1 марта: «Осторожных больше, чем отважных»

KP.RU: Тысячи людей в Дубае ищут варианты уехать на машине или по морю.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно об обстановке в Дубае к вечеру 1 марта. По информации журналистки KP.RU Екатерины Симохиной, к вечеру 1 марта в Дубае создается впечателение, будто уехало 80% людей.

KP.RU: Тысячи людей в Дубае ищут варианты уехать на машине или по морю Екатерина СИМОХИНА.

По уточнениям журналистки, в городе заметны пустые дороги, набережные и парковки.

«Осторожных людей все же больше, чем отважных. Но город живет прежней жизнью», — написала Симохина в Telegram-канале.

По ее словам, в городе все так же работают весь городской транспорт и метро, открыты рестораны, а также зафиксировано высокое качество связи.

Кроме этого, Симохина акцентировала, что к вечеру 1 марта тысячи людей в Дубае ищут возможность уехать из города по морю или на машине, так как закрыто воздушное пространство.

Накануне глава «Турпомощи» Александр Осауленко сообщил, что в Дубае нет не размещенных организованных туристов.