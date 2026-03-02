Журналистка KP.RU рассказала об обстановке в Дубае к 1 марта: «Осторожных больше, чем отважных»

Стало известно об обстановке в Дубае к вечеру 1 марта. По информации журналистки KP.RU Екатерины Симохиной, к вечеру 1 марта в Дубае создается впечателение, будто уехало 80% людей.
KP.RU: Тысячи людей в Дубае ищут варианты уехать на машине или по морю Екатерина СИМОХИНА.
По уточнениям журналистки, в городе заметны пустые дороги, набережные и парковки.
«Осторожных людей все же больше, чем отважных. Но город живет прежней жизнью», — написала Симохина в Telegram-канале.
По ее словам, в городе все так же работают весь городской транспорт и метро, открыты рестораны, а также зафиксировано высокое качество связи.
Кроме этого, Симохина акцентировала, что к вечеру 1 марта тысячи людей в Дубае ищут возможность уехать из города по морю или на машине, так как закрыто воздушное пространство.
Накануне глава «Турпомощи» Александр Осауленко сообщил, что в Дубае нет не размещенных организованных туристов.