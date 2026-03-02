«Способ сблизиться»: Пушков рассказал о коалиции ЕС и США против Ирана

«Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США», — написал сенатор.
Пушков добавил, что коалиция Запада против Ирана может стать наиболее вероятным сценарием, напоминающим конфликт с Ливией. По его мнению, это не приведет к «третьей мировой войне и следует сохранять трезвость в оценках».
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже объявила о расширении военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.
В свою очередь Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для ударов по ракетным складам Ирана. Также Лондон направит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для уничтожения иранских дронов.