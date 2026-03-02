Удары по Ирану привели к росту цен на нефть: баррель подорожал на 10%

Мировые цены на нефть выросли на 9−10 процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года превысила 80 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2:03 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 10,4 процента по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость составила 80,03 доллара за баррель.
Ранее KP.RU сообщал, что мир сильно зависит от запасов нефти и газа на Ближнем Востоке. Каждый конфликт в этом регионе неизбежно приводит к удорожанию энергоносителей.
Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что накануне цены на нефть подросли до уровня выше 70 долларов за баррель сорта Brent. С учетом текущих событий они могут вырасти еще на 7−10 долларов.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на нефть в связи с начавшейся войной с Ираном. Он отметил, что военная операция Вашингтона против Тегерана уже приносит «ощутимые результаты».