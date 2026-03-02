Ричмонд
Пушков: страны ЕС хотят сблизиться с США, вступив в коалицию против Ирана

Страны ЕС и Британия хотят сблизиться с Соединёнными Штатами, вступив в коалицию против Ирана, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Страны ЕС и Британия хотят сблизиться с Соединёнными Штатами, вступив в коалицию против Ирана, заявил глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Он уточнил, что Британия, Франция и ФРГ угрожают вступить в вооружённый конфликт.

«Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов», — написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что, по его мнению, коалиция западных стран против Ирана «может считаться наиболее вероятным сценарием» развития вооружённого конфликта. Пушков напомнил о похожей ситуации в Ливии.

«Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках», — заявил сенатор.

Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе призвала к ответу главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая одобрила военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана Путин подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

