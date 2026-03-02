Пушков: страны ЕС хотят сблизиться с США, вступив в коалицию против Ирана

«Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов», — написал Пушков в Telegram.