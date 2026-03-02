В Госдуме объяснили, как не лишиться маткапитала из-за ошибки с долями в ипотечной квартире

Обычно доли определяются по соглашению между родителями, но лучше, чтобы они были не меньше, чем сумма капитала, поделенная на всех. В 2026 году никаких послаблений в этом вопросе не появилось, требования остаются прежними, и спрос с родителей строгий. Если прокуратура выявит нарушение, суд обяжет вернуть всю сумму материнского капитала государству, а квартиру продавать или переоформлять обратно будет крайне сложно. Поэтому лучше один раз всё сделать правильно, сходить к нотариусу и зарегистрировать доли на детей, чтобы потом не бояться проверок и не рисковать жильём.