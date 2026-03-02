58‑летний диджей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в четвёртый раз

Ранее находящаяся под следствием блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Четвёртая беременность проходила тяжело. Ранее Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша: у неё были сильные колики и боли в пояснице. Отец ребёнка заявлял, что может потребоваться операция, позже стало известно, что вмешательство действительно провели. Параллельно продолжается расследование дела о незаконном выводе средств. Блогер не признаёт вину и утверждает, что обвинения для неё неясны. По словам Чекалиной, она не получала оплату за онлайн-марафоны, а занималась исключительно созданием контента. Финансовые операции, как она утверждает, осуществлял её бывший супруг Артём Чекалин.