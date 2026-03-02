ЦАХАЛ: Ливан выпустил ракеты по северным районам Израиля

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с территории Ливана был произведен ракетный обстрел северных районов Израиля.
Уточняется также, что на севере Израиля впервые за долгое время объявили воздушную тревогу из-за ракетного обстрела со стороны Ливана.
«В нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», — рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.
Накануне в пресс-службе также заявили, что армия Израиля намерена призвать 100 тыс. резервистов из-за конфликта в Иране. При этом отмечается, что командование израильской армии собирается усилить боеготовность по ряду направлений.