Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ: Ливан выпустил ракеты по северным районам Израиля

ЦАХАЛ заявил, что на севере Израиля объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет из Ливана.

Источник: Комсомольская правда

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с территории Ливана был произведен ракетный обстрел северных районов Израиля.

Уточняется также, что на севере Израиля впервые за долгое время объявили воздушную тревогу из-за ракетного обстрела со стороны Ливана.

«В нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», — рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Накануне в пресс-службе также заявили, что армия Израиля намерена призвать 100 тыс. резервистов из-за конфликта в Иране. При этом отмечается, что командование израильской армии собирается усилить боеготовность по ряду направлений.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Позднее Тегеран подтвердил смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше