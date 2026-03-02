Telegraph: ответ Ирана поставил под сомнение надежность ПВО США и союзников

Авторы публикации выразили мнение, что ошибочные действия военных позволили иранским ракетам прорвать системы ПВО. Также существуют сомнения в том,
хватит ли США и их союзникам снарядов к зенитным установкам в условиях длительного конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции Ирана уничтожил в ОАЭ противоракетный комплекс THAAD. Утверждается, что его поразили высокоточной управляемой ракетой.
28 февраля президент США объявил о начале военной операции против Ирана. Американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Тегеран приступил к ответной операции.
1 марта газета The Wall Street Journal написала, что США спешат завершить военную кампанию до того, как у Вашингтона закончатся боеприпасы для отражения ответных действий Тегерана. В статье говорится, что точные размеры арсенала американских ракет-перехватчиков засекречены.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что, по планам американских властей, военная операция против Ирана может продлиться до четырех недель.