Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: ответ Ирана поставил под сомнение надежность ПВО США и союзников

Газета Telegraph задаётся вопросом, хватит ли США и их союзникам ракет к зенитным установкам при длительном конфликте с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Ответ Ирана на удары по своей территории заставил усомниться в надежности средств противовоздушной обороны США и союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, написала британская газета The Telegraph.

Авторы публикации выразили мнение, что ошибочные действия военных позволили иранским ракетам прорвать системы ПВО. Также существуют сомнения в том,

хватит ли США и их союзникам снарядов к зенитным установкам в условиях длительного конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции Ирана уничтожил в ОАЭ противоракетный комплекс THAAD. Утверждается, что его поразили высокоточной управляемой ракетой.

28 февраля президент США объявил о начале военной операции против Ирана. Американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Тегеран приступил к ответной операции.

1 марта газета The Wall Street Journal написала, что США спешат завершить военную кампанию до того, как у Вашингтона закончатся боеприпасы для отражения ответных действий Тегерана. В статье говорится, что точные размеры арсенала американских ракет-перехватчиков засекречены.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что, по планам американских властей, военная операция против Ирана может продлиться до четырех недель.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше