Стармер: Эксперты из Британии и Украины помогут сбивать иранские дроны в Заливе

Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил премьер-министр Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

— Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют, — сообщил Стармер.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. Там дислоцированы тысячи британских бойцов и военные базы, принадлежащие государству.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

