Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Ну, погоди»! «, “Простоквашино” и “Винни-Пух” стали самыми любимыми мультфильмами детства среди россиян, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Россиян попросили вспомнить самые любимые мультфильмы их детства, 54% опрошенных назвали «Ну, погоди!», 15% — «Простоквашино», 12% — «Винни-Пуха». Еще 9% респондентов назвали «Чебурашку», 7% — «Приключения кота Леопольда», 5% — «Ежика в тумане».
Восемь из десяти (80%) россиян в качестве любимых мультфильмов назвали проекты «Союзмультфильма», 11% — «Walt Disney Pictures», 4% — «Metro-Goldwyn-Mayer».
Почти половина (48%) опрошенных ответили, что основным фактором выбора любимого мультфильма являются эмоциональные мотивы, для 27% — ценностные ориентиры, для 25% — параметры производства (качественная картинка, сюжет, музыка, озвучка).
«Данные опроса о любимых мультфильмах — это больше, чем просто информация о зрительских предпочтениях. В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей. В итоге мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности», — прокомментировала результаты опроса замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.
По ее словам, советская анимация остается мощным символическим ресурсом и «цементом» общественной памяти. В то время как современные российские проекты постепенно формируют собственный устойчивый пласт аудитории, прежде всего — среди молодежи.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 февраля 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.