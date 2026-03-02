Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства

«Данные опроса о любимых мультфильмах — это больше, чем просто информация о зрительских предпочтениях. В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей. В итоге мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности», — прокомментировала результаты опроса замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.