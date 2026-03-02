Специалист рассказала, какие продукты помогают замедлить старение

Сбалансированный рацион, в который входят овощи и жирная рыба, может защитить клетки от преждевременного старения и снизить биологический возраст человека. Это рассказала NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова.
— У людей 21−25 лет, которые часто ели рафинированные блюда и пили сладкие напитки, процессы клеточного старения ускорялись. Но это можно исправить: если употреблять два раза в неделю жирную рыбу, вы получите омега-3, — объяснила специалист.
Помимо рыбы и овощей нужно регулярно есть ягоды, которые являются источником антиоксидантов и пить зеленый чай. А вот куркума и пажитник улучшают пищеварение и поддерживают важные процессы ЖКТ.
