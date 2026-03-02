Ричмонд
Землянам назвали условие, при котором может начаться новый ледниковый период

Астроном Богачёв: Падение активности Солнца может вызвать ледниковый период.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал о возможных последствиях падения солнечной активности. По словам астронома, длительное отсутствие пятен на Солнце может привести к катастрофическим изменениям климата, вплоть до нового ледникового периода.

«…Поэтому наука больше “опасается” впадания Солнца в депрессию, так как такие ситуации уже были. Но в любом случае речь идет даже не про годы, а про десятилетия», — сказал эксперт для РИА Новости.

Он отметил, что долговременные солнечные процессы опасны для Земли. На климат влияет и слишком долгая активность, и слишком долгий спад — любое нарушение равновесия несет риски, добавил Богачев.

Как стало известно ранее, жители Земли в марте смогут увидеть «Поцелуй Венеры» и полеты МКС.