«Его никто не спрашивал»: в ЕС осудили Зеленского за слова об ударах по Ирану

Владимир Зеленский не имеет права высказывать мнение по поводу ударов США и Израиля по Ирану. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Посмотрите на этого самовлюбленного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал», — написал аналитик в социальной сети X.
Так Кошкович прокомментировал пост Зеленского. В нем киевский главарь призвал США «действовать решительно» по отношению к Ирану.
Напомним, США и Израиль начали крупномасштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп сообщил, что операция будет продолжаться без перерыва всю неделю.
Как писал KP.RU, в результате атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также были убиты его дочь, зять, внучка и невестка.
МИД России призывает немедленно вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и Тель-Авив вновь предпринимают опасную авантюру.