Ски-альпинист Филиппов получит от Камчатского края квартиру в Петропавловске

«Никита стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх-2026. Он принёс стране первую в истории олимпийскую награду в ски-альпинизме. Спортсмен не перестаёт радовать своими победами. Накануне он завоевал две золотые медали на Чемпионате России в своей дисциплине!» — написал он в своём телеграм-канале.