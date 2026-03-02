Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ски-альпинист Филиппов получит от Камчатского края квартиру в Петропавловске

Ски-альпинист Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи спортсмену вручат в торжественной обстановке после завершения весеннего цикла соревнований. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

Источник: Life.ru

«Никита стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх-2026. Он принёс стране первую в истории олимпийскую награду в ски-альпинизме. Спортсмен не перестаёт радовать своими победами. Накануне он завоевал две золотые медали на Чемпионате России в своей дисциплине!» — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, такие победы — результат огромного труда. Солодов считает, что выдающиеся успехи спортсменов, прославляющих край и всю страну на мировой арене, должны получать достойное признание на родной земле.

Кроме того, Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Размер выплаты спортсмену составит 839 743 рубля, а «на руки» он получит 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам), подготовившим Филиппова, положено 419 872 рубля — 365 289 рублей после удержаний.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше