Сон как искусство: Life.ru узнал тренды в постельном белье и текстиле для спальни в 2026 году

Сон — это не только физиологическая потребность, но и важная составляющая заботы о себе. Мы всё внимательнее относимся к тому, как засыпаем, на чём спим и какие ощущения создаёт пространство вокруг. Постельное бельё и текстиль для спальни — сегодня это уже не детали интерьера, а инструмент восстановления. Креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова рассказала Life.ru о трендах этого сезона.