КСИР сообщил об атаке беспилотников на базу НАТО в Багдаде

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник, 2 марта, заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада. Об этом сообщила пресс-служба КСИР в своем Telegram-канале.
По данным иранских военных, три беспилотника-камикадзе атаковали базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с аэропортом.
После этого, как утверждает КСИР, по американскому авианосцу Abraham Lincoln выпустили четыре баллистические ракеты. Судно покинуло район и направилось в сторону Индийского океана. В корпусе также сообщили со ссылкой на НАТО, что два истребителя Eurofighter Typhoon поражены ракетами и дронами, говорится в сообщении.
До этого КСИР объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. Согласно информации от элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, в результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих Соединенных Штатов.
Тем не менее сами американцы не подтверждают такие цифры. За несколько часов до этого Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что в ходе операции против Ирана погибло всего трое американских военнослужащих.
Главное из событий второго дня военной операции США и Израиля против Ирана — в материале «Вечерней Москвы».