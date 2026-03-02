Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет весной

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа нужно регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.