США признали, что задействовали специальные средства в Иране: о чем речь

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может идти месяц. Тогда же американский глава призвал военных Ирана сложить оружие или погибнуть. По данным Reuters, более тысячи иранских объектов пострадали в результате ударов Вооруженных Сил США с начала операции. Среди поврежденных объектов — склады баллистических ракет.