США признали, что задействовали специальные средства в Иране: о чем речь

В ходе военной операции против Ирана американские военные задействовали некие «специальные возможности», сообщили в CENTCOM в соцсети X.
CENTCOM представило список используемой в иранской операции военной техники. Завершает перечень пункт о применении «специальных возможностей», которые, как подчеркивается в сообщении, командование «не имеет возможности перечислить».
По данным КСИР, 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может идти месяц. Тогда же американский глава призвал военных Ирана сложить оружие или погибнуть. По данным Reuters, более тысячи иранских объектов пострадали в результате ударов Вооруженных Сил США с начала операции. Среди поврежденных объектов — склады баллистических ракет.