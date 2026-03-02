Ричмонд
СМИ: Взрыв прогремел на британской военной базе на Кипре

На британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил местный портал In Cyprus со ссылкой на источник.

На британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил местный портал In Cyprus со ссылкой на источник.

Данные пока не подтверждены официально. О взрыве заявил израильский журналист Халлель Битон Розен. По его словам, на базе включены сирены, а в небо поднялись самолеты, говорится в сообщении.

1 марта Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. По данным СМИ, там дислоцированы тысячи британских бойцов и военные базы, принадлежащие государству.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

