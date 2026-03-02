«На всех не хватило»: туристы из России остались без еды и воды после отмены рейсов в Дубае

Российская туристка Гулия рассказала, что в аэропорту Дубая, после отмены рейса из-за ударов Ирана, туристам дали три финика на обед. Об этом она сообщила РИА Новости.
«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — сказала туристка.
Гулия пояснила, что об отмене рейса туристы узнали уже находясь в самолете. Она добавила, что после этого им пришлось покинуть борт. Один из рейсов, который успел взлететь, тоже вернули.
Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Дубая стал мишенью ракетного удара, в результате которого произошли разрушения. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля было отменено более 260 рейсов в странах Персидского залива. Это затронуло десятки тысяч российских туристов.