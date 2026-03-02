Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Смена номера мобильного телефона несет угрозу безопасности, рассказал агентству «Прайм» директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.
«Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый “карантин” — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам», — пояснил он.
Однако сегодня телефонный номер — идентификатор личности. Он привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. Эти связи не исчезают вместе со сменой владельца. Если ваш прежний номер ушел «на сторону», новый хозяин получит возможность запросить восстановление пароля — как к профилю в соцсетях, так и к банку, предупредил Аксянов.
Если вам достался чужой номер, вероятны звонки от коллекторов, чужих знакомых, претензии по долгам. И во всех случаях вероятны утечки данных к злоумышленникам. Чтобы этого избежать, важно сменить номер во всех сервисах, которыми вы пользуетесь и по возможности установить двухфакторную аутентификацию, заключил он.