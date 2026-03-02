ЦАХАЛ: ВВС Израиля начали новую серию ударов по целям в Тегеране

По данным телеканала Al Hadath, КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Тогда несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ. В свою очередь ЦАХАЛ заявил о пыпытках перехватить ракеты.