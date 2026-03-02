Ричмонд
ЦАХАЛ: ВВС Израиля начали новую серию ударов по целям в Тегеране

Израиль объявил о «новой серии ударов» по иранскому режиму в центре Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Израильские ВВС провели очередную волну атак на объекты, расположенные в центре иранской столицы — Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля начали новую серию ударов по иранскому режиму в самом центре Тегерана», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и убили высшего руководителя страны — Али Хаменеи.

По данным телеканала Al Hadath, КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Тогда несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ. В свою очередь ЦАХАЛ заявил о пыпытках перехватить ракеты.

Как рассказал источник в ЦАХАЛ ранее, с территории Ливана был произведен ракетный обстрел северных районов Израиля.

