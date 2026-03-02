Самовлюблённый клоун: Кошкович осадил Зеленского после слов об Иране и США

Зеленский не может озвучивать своё «мнение» об ударах Соединённых Штатов и Израиля по территории Ирана, заявил аналитик из Венгрии Золтан Кошкович.
Он прокомментировал соответствующее высказывание Зеленского и назвал того «самовлюблённым клоуном».
«Посмотрите на этого самовлюблённого клоуна. Его никто ни о чём не спрашивал», — написал аналитик Центра фундаментальных прав на своей странице в соцсети X*.
Согласно высказыванию Зеленского, он хочет «смены власти» в Иране усилиями американской стороны, которой следует «решительно действовать».
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Зеленский оказался в очень трудной ситуации в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. В частности, Трамп занят Ближним Востоком, в связи с этим украинская сторона не получит ни денег, ни вооружения.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.