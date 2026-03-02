Самовлюблённый клоун: Кошкович осадил Зеленского после слов об Иране и США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Зеленский оказался в очень трудной ситуации в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. В частности, Трамп занят Ближним Востоком, в связи с этим украинская сторона не получит ни денег, ни вооружения.