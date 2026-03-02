Военная операция США и Израиля «ударила» по бирже: стоимость серебра взлетела вверх

Цена на серебро выросла на 3% на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Впервые с конца января стоимость драгметалла превысила отметку в $96 за тройскую унцию, следует из биржевых данных.
Так, к 2:06 по мск стоимость мартовских фьючерсов на серебро выросла на 2,94%, достигнув $96,04 за тройскую унцию. В последний раз цена поднималась выше 96 долларов 30 января.
Как ранее отметил президент США Дональд Трамп, его нисколько не волнует потенциальный рост цен на нефть из-за начавшейся военной операции в Иране.
Накануне экономист Василий Колташов оценил, что будет с ценой нефти и золота из-за атаки на Иран. По словам эксперта, стоимости есть куда расти.