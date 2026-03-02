Ричмонд
Военная операция США и Израиля «ударила» по бирже: стоимость серебра взлетела вверх

Биржевая цена серебра на фоне атак на Иран превысила $96 за унцию.

Источник: Комсомольская правда

Цена на серебро выросла на 3% на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Впервые с конца января стоимость драгметалла превысила отметку в $96 за тройскую унцию, следует из биржевых данных.

Так, к 2:06 по мск стоимость мартовских фьючерсов на серебро выросла на 2,94%, достигнув $96,04 за тройскую унцию. В последний раз цена поднималась выше 96 долларов 30 января.

Утром 28 февраля США и Израиль ударили по Тегерану и другим целям в Иране, зафиксированы разрушения и погибшие. Иран ответил атаками по Израилю и базе США в регионе.

Как ранее отметил президент США Дональд Трамп, его нисколько не волнует потенциальный рост цен на нефть из-за начавшейся военной операции в Иране.

Накануне экономист Василий Колташов оценил, что будет с ценой нефти и золота из-за атаки на Иран. По словам эксперта, стоимости есть куда расти.

