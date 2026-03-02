3 марта 2026 года в Иркутске можно будет увидеть полное лунное затмение

Полное лунное затмение ещё называют «красной» или «кровавой Луной». Это происходит из-за того, что Солнце продолжает освещать Луну даже когда она находится в тени планеты. Затмение можно увидеть как в городе, так и за ним: важно, чтобы был открытый восточный горизонт и на небе было ясно. А вот телескопы не понадобятся — Луну будет видно невооружённым глазом.