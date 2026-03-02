3 марта 2026 года в Иркутске можно будет увидеть полное лунное затмение

3 марта 2026 года жители Иркутска смогут увидеть полное лунное затмение. Как рассказывает АиФ-Иркутск со ссылкой на председателя регионального астрономического общества Павла Никифорова, в Иркутске и Улан-Удэ Луна взойдёт над горизонтом уже «затменная», то есть полностью погрузившаяся в земную тень.
— Зато после этого можно будет увидеть, как она выйдет из этой тени, — уточнил астроном.
Полное лунное затмение ещё называют «красной» или «кровавой Луной». Это происходит из-за того, что Солнце продолжает освещать Луну даже когда она находится в тени планеты. Затмение можно увидеть как в городе, так и за ним: важно, чтобы был открытый восточный горизонт и на небе было ясно. А вот телескопы не понадобятся — Луну будет видно невооружённым глазом.
