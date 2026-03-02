Ричмонд
В Telegram ввели ограничение на пересылку сообщений: подробности

Telegram ограничил возможность пересылки сообщений из чатов.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram внедрил опциональную функцию, позволяющую пользователям не делиться содержанием приватных чатов. Об этом следует из релиза платформы.

«Начиная с сегодняшнего обновления пользователи могут отключить возможность делиться содержанием любого личного чата для создания атмосферы взаимного доверия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что если в чате запрещено копирование, собеседники не смогут пересылать сообщения, делать снимки экрана или сохранять медиафайлы. Эта функция доступна пользователям с платной подпиской.

В групповых чатах добавлена возможность создания тегов для участников, таких как должности или роли в команде. Только администраторы могут настраивать добавление тегов.

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы Telegram. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что администрация мессенджера не привела свой сервис в соответствие с российскими законами.

