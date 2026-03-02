Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран назвал убийство Хаменеи атакой США и Израиля на основы международного права

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в понедельник, 2 марта, направил письмо генсеку ООН и членам Совбеза, в котором назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи прямой атакой США и Израиля на фундаментальные принципы международного права.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в понедельник, 2 марта, направил письмо генсеку ООН и членам Совбеза, в котором назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи прямой атакой США и Израиля на фундаментальные принципы международного права.

— Этот трусливый террористический акт является прямой атакой на основополагающие принципы международного права, — говорится в письме, которое предоставила ТАСС иранская миссия при ООН.

Арагчи подчеркнул, что преднамеренное устранение высшего должностного лица суверенного государства грубо нарушает нормы, регулирующие отношения между странами, и «открывает опасный ящик Пандоры».

Иран призвал ООН и Совбез принять немедленные меры для привлечения США и Израиля к ответственности, назвав произошедшее актом международного терроризма и преступлением против человечности. По словам министра, ответственность за это несут президент США, премьер Израиля и все причастные к планированию атаки.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше