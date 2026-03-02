Иран назвал убийство Хаменеи атакой США и Израиля на основы международного права

Иран призвал ООН и Совбез принять немедленные меры для привлечения США и Израиля к ответственности, назвав произошедшее актом международного терроризма и преступлением против человечности. По словам министра, ответственность за это несут президент США, премьер Израиля и все причастные к планированию атаки.