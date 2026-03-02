Ричмонд
Иран ударил по базе ВМС США на Бахрейне баллистическими ракетами

В МВД Бахрейна не подтвердили атаку на базу ВМС США в стране.

Источник: Комсомольская правда

По данным государственного телевидения Ирана, военно-морская база США в Бахрейне подверглась ракетному удару со стороны иранских сил. Уточняется, что были применены баллистические ракеты.

Согласно заявлению, ракетные удары были результативными. Между тем, в МВД Бахрейна воздерживаются от каких-либо официальных заявлений по инциденту.

По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР}, порядка 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.

Как ранее передавало издание Der Spiegel, вооруженные силы Ирана атаковали военные объекты в Иордании и Ираке, на которых дислоцируются немецкие военнослужащие.

Накануне иранские вооруженные силы нанесли удар по объекту хранения боеприпасов, принадлежащему Соединенным Штатам, в городе Эрбиль — административном центре Иракского Курдистана.

