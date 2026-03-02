Иран ударил по базе ВМС США на Бахрейне баллистическими ракетами

Согласно заявлению, ракетные удары были результативными. Между тем, в МВД Бахрейна воздерживаются от каких-либо официальных заявлений по инциденту.
По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР}, порядка 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.
Как ранее передавало издание Der Spiegel, вооруженные силы Ирана атаковали военные объекты в Иордании и Ираке, на которых дислоцируются немецкие военнослужащие.
Накануне иранские вооруженные силы нанесли удар по объекту хранения боеприпасов, принадлежащему Соединенным Штатам, в городе Эрбиль — административном центре Иракского Курдистана.
