Стоимость фьючерса на серебро превысила $96 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что эскалация на Ближнем Востоке ударила по кошелькам потребителей по всему миру. Цены на нефть взлетели на 9−10% за сутки: баррель Brent впервые с июня 2025 года преодолел отметку в 80 долларов, достигнув $80,03. Американская WTI подорожала до $74,9.