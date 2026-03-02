Почти половина опрошенных студентов РФ имеют наставника среди преподавателей

По данным исследования, у 48% студентов есть преподаватель, которого они могли бы назвать своим наставником. Кроме того, четверть опрошенных (26%) заявили, что такого преподавателя у них не было, 22% не смогли ответить, а 4% сообщили, что контакт с ним со временем прервался.