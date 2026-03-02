Почти половина опрошенных студентов РФ имеют наставника среди преподавателей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Почти 50% студентов вузов России имеют наставника среди своих преподавателей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении опрос, проведенный платформой «Неравнодушный человек» совместно с Минобрнауки РФ, Аналитическим центром ВЦИОМ и Томским государственным университетом.
По данным исследования, у 48% студентов есть преподаватель, которого они могли бы назвать своим наставником. Кроме того, четверть опрошенных (26%) заявили, что такого преподавателя у них не было, 22% не смогли ответить, а 4% сообщили, что контакт с ним со временем прервался.
В результатах опроса также отмечается, что у преподавателей схожие показатели со студентами в вопросе наставничества. Так, 48% преподавателей считают себя наставниками для студентов, 17% опрошенных сообщили, что выполняют наставническую роль в период преподавания своей дисциплины. У 21% преподавателей таких студентов нет.