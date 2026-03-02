Кубок федерации плавания Хабаровского края разыграли в краевом центре

Краевые соревнования — первый этап Кубка федерации плавания Хабаровского края завершились в бассейне «Наутилус-Южный». В турнире выступило более 300 спортсменов из клубов и спортивных школ со всех городов и районов края. Наибольшее количество наград завоевали пловцы хабаровской СШОР «Дельфин», сообщает пресс-служба спортшколы.
«Подавляющее большинство медалей завоевали спортсмены СШОР “Дельфин”. Лидерами по набранным очкам в старшей возрастной группе стали воспитанники этой же школы: София Сапрыкина, Анастасия Кузьмина, Виктория Евтеева, Софья Киртаева, Петр Клевцов, Кирилл Быков, Захар Мотолыгин и Матвей Пашинцев», — говорится в сообщении.
Состязания проходили в двух возрастных группа: 12−13 лет, 14 и старше. Медали разыгрывались на всех дистанциях, включая 800 и 1500 метров. Старт на Кубке федерации стал последней проверкой сил перед отборочный турниром на Всероссийские соревнования «Веселый Дельфин», чемпионатом и первенством ДФО и межрегиональными соревнованиями «Амурские тигрята».
«Мощная конкуренция получилась. Из четырех мы оставили только две возрастные группы. Четырнадцатилетние боролись с пловцами 15−16 лет и старше. Лидеры сейчас готовятся к чемпионату и первенству ДФО, для них этот старт стал промежуточным. Ребята под нагрузкой, поэтому плыли не все и не основные свои дистанции. В итоге некоторым пловцам, которые раньше не попадали в призеры, удалось подняться на пьедестал. А за счет того, что добавили длинные дистанции, было много выполнений разрядов, особенно первого взрослого. Особое внимание было привлечено к ребятам, которые далее будут выступать на “Амурских тигрятах” и отбираться на Всероссийские соревнования “Весёлый дельфин”. Для них эти старты стали генеральной репетицией. Ребята выступили здорово, я думаю, они будут всерьез бороться за высшие награды на этих двух предстоящий серьезных соревнованиях», — рассказал главный секретарь соревнований, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.
Следующий этап Кубка федерации плавания Хабаровского края состоится в мае. По результатам всех четырех этапов будут подведены окончательные итоги и сильнейшие помимо медалей получат еще и ценные призы.