Кубок федерации плавания Хабаровского края разыграли в краевом центре

«Мощная конкуренция получилась. Из четырех мы оставили только две возрастные группы. Четырнадцатилетние боролись с пловцами 15−16 лет и старше. Лидеры сейчас готовятся к чемпионату и первенству ДФО, для них этот старт стал промежуточным. Ребята под нагрузкой, поэтому плыли не все и не основные свои дистанции. В итоге некоторым пловцам, которые раньше не попадали в призеры, удалось подняться на пьедестал. А за счет того, что добавили длинные дистанции, было много выполнений разрядов, особенно первого взрослого. Особое внимание было привлечено к ребятам, которые далее будут выступать на “Амурских тигрятах” и отбираться на Всероссийские соревнования “Весёлый дельфин”. Для них эти старты стали генеральной репетицией. Ребята выступили здорово, я думаю, они будут всерьез бороться за высшие награды на этих двух предстоящий серьезных соревнованиях», — рассказал главный секретарь соревнований, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.